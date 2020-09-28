У Криму можуть почати поставляти жителям брудну воду

Роман Груша Економіка 13:44, 28.09.2020 Оновлено: 13:44, 28.09.2020

У Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду.

Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі. Про це повідомив гендиректор так званого ГУП РК "Вода Криму" Володимир Баженов, передає російський пропагандистський ресурс "РІА Новини".

За його словами, вода з водосховища надходить у будинки сімферопольців безпосередньо, без очищення.

"Це єдине водоймище в Криму, яке взагалі не спроектовано було з очисними спорудами. Тому вода, яка накопичується в тілі водосховища, вона ж по трубі надходить безпосередньо споживачам", – заявив Баженов.

"З урахуванням того, що на ранок каламутність Аянського водосховища збільшилася до 84 мг/літр, то єдиний варіант забезпечення якості води споживачам Мар'їно аж до вулиці Першотравневої – це перевал з Мар'їно на Беспалова – це тільки установка та своєчасне очищення фільтрів у будинках", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Експрокурорка окупованого Криму, а зараз депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй через воду в Криму.

  • Фахівці Моніторингової місії ООН в Україні у відповідь заявили, що Росія, яка анексувала Крим, несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам на півострові.

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