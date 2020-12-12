У Криму масово вирубали дерева у містах: фото до окупації і після

В окупованому Росією Криму, а саме у Сімферополі, масово вирубали дерева у межах міста.

Блогерка RoksolanaToday&Крим написала про ситуацію на своїй сторінці у Twitter. Вона також опублікувала фотографії, яким був парк у місті до окупації.

"Крим – вітрина Росії! Що дуже помітно, правда?" – підписала вона знімки, на яких видно, що комунальники зайнялися вирубкою дерев.

"Екстремізм і русофобія – сімферопольці постять, як тут було до варварів-лісорубів", – прокоментувала блогерка фото Сімферополя до російської окупації.

Судячи зі світлини, раніше в місті було багато дерев і красивих паркових зон.

Як захопили Крим

У лютому-березні 2014 року в Криму проходили організовані антиукраїнські виступи, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії, що стало початком окупації.

Про "приєднання" Автономної Республіки Крим і Севастополя до РФ Москва оголосила 18 березня 2014 року за результатами незаконного "референдуму про статус Криму", який відбувся 16 березня.

Окупацію Криму, як і псевдореферендум, не визнає Україна і більшість іноземних держав, Генеральна Асамблея ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також вони суперечать рішенню Венеційської комісії.

Відповідно до Закону України, територія Криму вважається тимчасово окупованою.

Раніше блогерка писала, що на півострові сильно обміліла річка Кокозка, що тече в селі Аромат Бахчисарайського району.

"Стан річки Кокозка. 8 грудня 2020 року, село Аромат. Ось і вся вода. Ледве жива наша річка, на що розраховує Севастополь? Вона наполовину поміліла, якщо не більше, порівняно з тим, що було влітку", – здійняла тривогу вона.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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