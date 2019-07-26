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У Криму близька до Януковича фірма піднялася на нелегальних цигарках

9.2т Читати матеріал російською

Кримська фабрика "Пеппелл", заснована близьким до екс-президента-втікача Віктора Януковича підприємцем з Донецька, збільшила частку вдвічі і стала одним з найбільш швидкозростаючих виробників на тютюновому ринку.

Зокрема, за перший квартал 2019 року частка підприємства зросла до 1,2%, повідомляє "Комерсант".

Фабрика "Пеппелл" була побудована в Криму в 2015 році. Єдиним засновником компанії значиться Валерій Хоменко, якого називали співвласником донецької тютюнової фабрики "Хамадей". Це підприємство, в свою чергу, вважалося близьким до Януковича.

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Журналісти відзначають, що "Пеппелл" продає свою продукцію істотно дешевше, ніж інші компанії. Пачка сигарет виробництва кримської фабрики в середньому коштує 69 рублів (28 гривень).

При цьому керівник по зв'язках з держорганами "БАТ Росія" Олег Барвін оцінює середню вартість легальних сигарет в низькому ціновому сегменті на рівні близько 90 рублів (36 гривень) за пачку.

"Продукція, на яку встановлена ціна нижче цих значень, може бути нелегальною", – резюмував Барвін.

Кримська фабрика "Пеппелл" збільшила частку ринку вдвічі

Кримська фабрика "Пеппелл" збільшила частку ринку вдвічі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні електронні та електричні сигарети можуть прирівняти до звичайних.

У Верховній Раді вже зареєстрували проект закону №9058, який має на меті зменшити вживання е-сигарет "шляхом заборони їх вживання, спонсорства, реклами і стимулювання продажів".

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Тема
Анексія Криму
Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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