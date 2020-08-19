У Криму без згоди людей впритул до водосховища побудують трасу
В анексованому Росією Криму в Сімферопольському районі без згоди жителів сіл Зарічне і Перевальне впритул до Аянського водосховища будуватимуть трасу.
Противники проекту вважають, що жити їм доведеться між двох швидкісних автотрас – діючої (Сімферополь-Алушта) і нової, що додасть шум, пил і загазованість. Про це повідомили "Аргументи тижня. Крим".
Головний страх людей – дорога пройде за 50 метрів від "перлини" Криму, Аянського водосховища, яке славиться своєю чистою водою. Жителі бояться, що це знищить водойму.
Люди безуспішно намагалися скаржитися "чолі Криму" Сергію Аксьонову і збирали підписи проти проекту. Однак результату не добилися.
Цю новину вже активно обговорюють користувачі соцмереж.
"З приводу будівництва траси біля Аянського водосховища. Дорога тепер увійшла до ФЦП (федеральна цільова програма), то і згоди жителів (районної і сільської рад) на вилучення землі тепер питати не будуть! Ура! Гавань вам покаже кузькіну мать!", – сумно помітила блогер Роксолана Крим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму майже засохло Белогорськоє водосховище.
Кримчани скаржаться на іржаву воду з домішками піску і мулу. Окупаційної влади довелося зізнатися, що через спорожнілих водосховищ вони змушені виснажувати підземні джерела. Фахівці переконані, що ситуація буде погіршуватися, а воду потрібно економити.