У Криму без згоди людей впритул до водосховища побудують трасу

В анексованому Росією Криму в Сімферопольському районі без згоди жителів сіл Зарічне і Перевальне впритул до Аянського водосховища будуватимуть трасу.

Противники проекту вважають, що жити їм доведеться між двох швидкісних автотрас – діючої (Сімферополь-Алушта) і нової, що додасть шум, пил і загазованість. Про це повідомили "Аргументи тижня. Крим".

Головний страх людей – дорога пройде за 50 метрів від "перлини" Криму, Аянського водосховища, яке славиться своєю чистою водою. Жителі бояться, що це знищить водойму.

Аянське водосховище у Криму gotonature.ru

Люди безуспішно намагалися скаржитися "чолі Криму" Сергію Аксьонову і збирали підписи проти проекту. Однак результату не добилися.

Збір підписів проти будівництва траси Twitter / Роксолана Крим

Звернення до Аксьонова не допомогло Twitter / Роксолана Крим

Цю новину вже активно обговорюють користувачі соцмереж.

"З приводу будівництва траси біля Аянського водосховища. Дорога тепер увійшла до ФЦП (федеральна цільова програма), то і згоди жителів (районної і сільської рад) на вилучення землі тепер питати не будуть! Ура! Гавань вам покаже кузькіну мать!", – сумно помітила блогер Роксолана Крим.

Twitter / Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму майже засохло Белогорськоє водосховище.

Кримчани скаржаться на іржаву воду з домішками піску і мулу. Окупаційної влади довелося зізнатися, що через спорожнілих водосховищ вони змушені виснажувати підземні джерела. Фахівці переконані, що ситуація буде погіршуватися, а воду потрібно економити.