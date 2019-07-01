У команді Зеленського рознесли його ж ідею щодо Донбасу

Секретар РНБО Олександр Данилюк розкритикував ідею президента Володимира Зеленського про те, що інфраструктуру на Донбасі збираються відновити за рахунок олігархів.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег". За його словами, ставка на бізнес, який буде вкладати в Донбас, була помилковою.

Він визнав, що будівництву інфраструктури на прифронтових територіях не приділяли належної уваги.

"Неправильно було очікувати, що розвивати її буде бізнес. Це абсолютно непрацююча історія. Ніхто не вкладає гроші в умовах, коли в будь-який момент лінія фронту може пересунутися. Це чисто субсидується історія, але її потрібно робити, щоб створювати контраст з окупованими територіями. Звичайно , це витрати бюджету, але до них потрібно було бути готовими", - сказав Данилюк.

Данилюк і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував заманити до інвестування в зруйновану інфраструктуру Донбасу великий бізнес.

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