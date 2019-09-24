У команді Зеленського презентували новий план розвитку Донбасу

Для розвитку територій Донецької та Луганської областей на лінії фронту з бойовиками "ЛДНР", необхідно залучити міжнародні організації для відновлення економіки.

Про це в інтерв'ю іспанській газеті El Pais заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк, який впевнений у необхідності сконцентрувати фінансові ресурси на сході України.

Олександр Данилюк twitter.com

Він нагадав, що для запуску плану відновлення Східної України було обране місто Маріуполь, де у жовтні відбудеться форум інвесторів.

"На сході країни повинні заробити "нові лікарні" та "нові школи", щоб "Донбас став обличчям реформ" у медицині та освіті. Крім того, мають бути створені умови для розвитку бізнесу за допомогою відповідного пакета заходів зі стимулювання малого та середнього бізнесу, перш за все для створення інфраструктури та будівництва доріг", – заявив чиновник.

Секретар РНБО зазначив, що розраховує на участь міжнародних організацій, таких як Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Ми повинні це зробити зараз. Я передав цю концепцію уряду", – сказав Данилюк, який, при цьому, не озвучив суми коштів для відновлення Донбасу.

На запитання про те, чи будуть залучені російські інвестиції, Данилюк сказав: "Нам не потрібні російські інвестиції". За його словами, ці кошти мають бути виплачені територіям після їхньої реінтеграції за заподіяну шкоду.

"Війна дуже багато нам коштує, але не ми її починали", – сказав Данилюк, нагадавши, що Україна витрачає 5,4% ВВП на оборону і безпеку, виплачує пенсії, зокрема тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, а також внутрішньо переміщеним особам, яких понад 1,3 мільйона осіб.

"Ми не отримуємо податків від компаній, які давали значні надходження до бюджету. В результаті війни ми скоротили торгівлю з Росією, яка використовує свої транзитні важелі, перешкоджаючи нам вести торговельні відносини з іншими пострадянськими країнами, такими як Казахстан. Українські компанії знаходять нові альтернативні ринки у Європі, таким чином, втрати з одного боку перетворюються на досягнення з іншого", – оцінив ситуацію секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії пригрозили Україні "залишитися без Донбасу" через "формулу Штайнмаєра".

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