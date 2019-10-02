У Коломойського пішли на поступки НБУ щодо ПриватБанку

Компанія "Арлан", яка належить мільярдеру Ігорю Коломойському, виплатила заборгованість за кредитом рефінансування.

Відповідний кредит Національний банк України надав ПриватБанку до його націоналізації, йдеться на сайті НБУ.

"ТОВ "Арлан" виконало зобов'язання перед Національним банком за мировою угодою, частково погасивши заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування", – повідомили представники регулятора.

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У НБУ нагадали, що у травні 2018 року подали до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на нерухоме майно, що належить ТОВ "Арлан".

Це майно було передане в іпотеку як забезпечення зобов'язань ПриватБанку за кредитом рефінансування.

18 вересня 2019 року Центральний апеляційний господарський суд затвердив мирову угоду між Національним банком України та ТОВ "Арлан".

Згідно з мировою угодою, ініціатором якої виступило ТОВ "Арлан", останнє зобов'язувалося погасити заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості іпотечного майна.

Це вже другий приклад вирішення судової суперечки з майновим поручителем за кредитними зобов'язаннями ПриватБанку через укладання мирової угоди.

Уперше мирова угода між Національним банком України та АТ "Нікопольський завод феросплавів" була затверджена Господарським судом Дніпропетровської області 28 серпня 2019 року.

6 вересня завод феросплавів достроково виконав зобов'язання перед НБУ за цією мировою угодою, погасивши заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування.

Компанія, що належить мільярдеру Ігорю Коломойському, виплатила заборгованість за кредитом рефінансування

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

У цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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