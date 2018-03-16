У кого в Україні через кілька тижнів заберуть субсидії: як рахуватимуть

В Україні вже через кілька тижнів перерахують розмір субсидії для близько 8 млн сімей. При цьому, з огляду на нові правила розрахунку, індексацію пенсій і підвищення зарплат, частина з них зовсім залишаться без допомоги від держави.

Згідно з постановою Кабінету міністрів про спрощений порядок надання субсидій, в кінці опалювального сезону розмір доходу субсідіантов повинні перерахувати. І якщо раніше рахували доходи за попередній календарний рік, то зараз - за минулі 6 місяців. Відповідно, при перерахунку субсидій візьмуть до уваги "осучаснення" пенсій і підвищення мінімальної зарплати.

І якщо виявиться, що оновленого доходу вистачає на комуналку в рамках соціальних нормативів, то субсидію на неопалювальний сезон можуть відібрати. Для прикладу "Обозреватель" розрахував розмір субсидії для сім'ї з 4 осіб - двоє дітей і двоє дорослих з мінімальними зарплатами. Так, наразі така сім'я повинна сплачувати за комуналку не більше 472 гривні (решту компенсує субсидія). Після майбутнього перерахунку ця ж сім'я, згідно з правилами, повинна платити за комуналку з субсидією не більш 611 гривень. І якщо цієї суми вистачить на оплату комуналки без опалення, то субсидію можуть зняти.

Водночас два літніх українця із середніми пенсіями наразі з субсидією можуть платити за комуналку не більше 300 гривень, а після перерахунку субсидій і з урахуванням "осучаснення", вже 551 гривню. Тобто субсидія може скоротитися на 251 гривню.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні ввели монетизацію субсидій на рівні підприємств-постачальників і ОСББ.