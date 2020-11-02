У Коболєва є домовленості з Коломойським з 2014 року, – Вітренко

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що голова наглядової ради "Укрнафти" Андрій Коболєв вступав у домовленості з мільярдером Ігорем Коломойським.

"Навіть коли я відповідав за "Укрнафту", він мав окремі переговори з Коломойським щодо "Укрнафти". Він розмовляв і продовжує розмовляти з Коломойським із приводу "Укрнафти" з 2014 року. У нього є свої домовленості з ним всі ці роки", – заявив Вітренко в інтерв'ю ЕП.

Крім того, за його словами, Коболєв отримав свою посаду в 2020 році без конкурсу. У зв'язку з цим Вітренко вважає, що відкритий конкурс в "Укрнафті" не на руку Коболєву.

"Коломойський міг сказати Коболєву: "Якщо ти отримав свою посаду без конкурсу, то чому наполягаєш на тому, щоб інші були призначені на посаду через конкурс?". Він змушений грати в політичні "договорняки", тому що він частина цієї влади, живе за їхніми законами. Це моя інтерпретація", – резюмував Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн і аналітик нафтогазового порталу enkorr Віталій Крижевський вважають, що "тиха контрреволюція" в "Укрнафті" була б неможлива без мовчазної згоди голови наглядової ради найбільшої нафтовидобувної компанії країни Андрія Коболєва і НАК "Нафтогаз України".