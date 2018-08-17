У КНДР придумали рішучу відповідь на санкції США

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що країна готує серйозну відповідь на санкції США.

За його словами, йдеться про будівництво туристичного комплексу "Вонсан-Калма". Північнокорейський лідер назвав його "подарунком народу і туристам", передає "Інтерфакс" .

"Таке грандіозне будівництво, як створення прибережного туристичного району "Вонсан-Калма", є серйозною відповіддю ворожим силам, які намагаються задушити корейський народ за допомогою розбійницьких санкцій і блокади", - заявив Кім Чен Ин.

Вперше міжнародні санкції щодо КНДР були введені у 2006 році на рівні ООН. США встановили найбільш серйозні обмеження, під які потрапляють усі люди або компанії, що співпрацюють із Пхеньяном. Американська сторона заявляє, що не має наміру знімати санкції до повного ядерного роззброєння КНДР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня США ввели санкції проти російської компанії "Профінет" і її глави Василя Колчанова. Обмежувальні заходи були застосовані через співпрацю відповідної фірми з Північною Кореєю.