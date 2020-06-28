У КМДА запропонували альтернативу скасуванню пільгового тарифу на електроенергію

В Україні не слід скасовувати пільговий тариф на електроенергію для споживачів, які витрачають до 100 кіловат на місяць.

Тариф слід підвищити для тих, хто споживає понад 300 кіловат електроенергії. Таку думку в ефірі елеканалу Obozrevatel TV висловив голова комітету житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища при КМДА Олег Попенко, коментуючи тематичну ініціативу міністерства енергетики та захисту довкілля України.

"Я б переглянув питання збільшення вартості електроенергії, яка запропонована для споживачів, які споживали до 100 кіловат. Це той споживач, який економив, який займався питаннями енергоефективності. Часто це люди похилого віку, які намагалися втиснутися в ці 100 кіловат", – пояснив чиновник.

Він нагадав, що для споживачів, які витрачають 300, 400, 500 кіловат електроенергії на місяць тариф залишається незмінним – 1,68 гривень за кіловат.

"Я вважаю, що скасування пільгової ціни по 90 копійок до 100 кіловат – це помилка. Потрібно ввести підвищення ціни для тих, хто споживає більше 300 кіловат на місяць", – заявив Попенко.

За його оцінками, незважаючи на те, що подорожчання електроенергії для побутових споживачів, окрім скасування пільгового тарифу, не буде, в тарифах для непобутових споживачів "можуть бути сюрпризи". "У нас ринок електроенергії, держава відійшла від регулювання. На сьогодні може бути як збільшення ціни, так і падіння", – зауважив Попенко.

Нагадаємо, міністерство енергетики та захисту довкілля України планує підвищити тариф за перші 100 кіловат електроенергії для населення з 0,9 до 1,68 гривень. Нововведення можуть набути чинності з 1 жовтня поточного року.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні для подолання кризи в енергетичній сфері планують підвищити тариф на електроенергію для населення. Про це йдеться в опублікованій Кабміном програмі стимулювання економіки для боротьби з наслідками COVID-19.