У Китаї обвал виробництва побив 30-річний антирекорд

У Китаї промислове виробництво в січні-лютому 2020 року впало до рекордних показників за останні 30 років у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-2019.

Зокрема, промвиробництво впало на 13,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Reuters.

При цьому ще в грудні, коли в Китаї не було виявлено більшість хворих на коронавірус, цей показник зростав майже на 7%.

Найбільші проблеми були виявлені в сфері торгівлі – 20,5%, а також інвестицій в основний капітал – 24,5%.

У Китаї промислове виробництво в січні-лютому 2020 року впало до рекордних показників за останні 30 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна резервна система США екстрено знизила базову процентну ставку для захисту економіки від впливу пандемії коронавірусу.

Зокрема, цільовий діапазон ставки було знижено на один процентний пункт – до 0-0,25%.

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