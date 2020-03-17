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17 березня • оновлено в 18:25
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У київському "Ашані" люди розгребли всі продукти, залишивши порожні полиці. Ексклюзивне відео

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У Києві через карантин, введений внаслідок спалаху коронавірусу, в супермаркетах "Ашан" вже практично закінчилися продукти.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Зокрема, це стосується гіпермаркету на Позняках. Як видно на відео, полиці магазину практично порожні.

При цьому видно, що немає як хліба, так і заморожених продуктів. Люди, які прийшли, змушені добирати все, що залишилося.

При цьому відзначимо, що зараз проблеми виникли в столиці і з аптеками. Зокрема, спостерігаються великі черги, людей запускають невеликими групами. Таку ситуацію спостерігали у центрі Києва.

В "Ашані" розгребли всі продукти, залишивши порожні полиці. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через карантин почалося зростання цін на деякі продукти: зокрема подорожчання торкнеться цибулі, часнику, гречки і лимонів в першу чергу.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
комунизм с мозгов украинца не искоренить
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
не только в ашане , в форе тоже мясной и крупы пустые)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В Риге примерно та же ситуация. Лично я не собираюсь участвовать в этой психопатии. Ни одной лишней пачки макарон или гречки не купила. Буду есть то, что есть. Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть.
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