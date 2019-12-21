Нові тарифи на опалення: скільки заплатять українці і кого чекає несподіваний "сюрприз"

В Україні стартував опалювальний сезон, а разом із ним – захмарні суми в комунальних платіжках. Однак, декого з нас чекав сюрприз. Наприклад, у листопаді тариф на опалення знизився в середньому на 35%. Що стало причиною, і як будемо платити далі – читайте в OBOZREVATEL .

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У листопаді кияни отримали платіжки з меншими сумами за опалення.

Нормативний тариф на опалення для будинків без лічильників знизився на 26%.

Для будинків, де встановлені лічильники, на 44%.

Причиною стала занадто висока температура повітря в листопаді.

Чому тариф виявився нижчим

Насправді, все досить просто. Спочатку розберемося, як жителям столиці нараховують плату за опалення.

Все залежить від наявності, відсутності або технічного стану будинкового лічильника тепла. Так, якщо у вас встановлений лічильник, ви платите за фактом споживання. Технічний стан приладу також впливає остаточну цифру в платіжках, адже якщо лічильник зламаний, він може нарахувати некоректний обсяг споживання.

Опалення УНІАН

У разі відсутності лічильника, жителі будинку будуть платити згідно з нормативним тарифом, який наразі становить 38,50 гривень за 1 квадратний метр.

Однак цей тариф підлягає коректувань з урахуванням температурного коефіцієнта, який для кожної області є різним. Таким чином, чим тепліше за вікном, тим менше ми споживаємо Гкал, відповідно, менші суми в комунальних платежах. І навпаки.

Що нарахували

За даними КП "Київтеплоенерго" в листопаді 2019 року тариф для будинків, які не обладнані приладами обліку, склав 28,44 грн за 1 квадратний метр, що на 26% менше, ніж базовий тариф. Нагадаємо, він становить 38,50 грн.

Опалення "Еспрессо"

Як пояснила в коментарі OBOZREVATEL радниця заступника голови КМДА Юлія Грамотна, на сьогодні в Києві залишається 11% будинків, які не обладнані тепловими приладами.

"Буває, що його технічно не можна встановити, чи ж його там ніколи не було, і потрібно його установка. В таких випадках дійсно діє формула, затверджена Кабміном. Вона враховує кількість опалювальних днів, температурний коефіцієнт або відхилення від температурного коефіцієнта, опалювальну площу і тариф. Згідно з цим вираховується вартість опалення для будинків, де немає лічильників", – говорить енергоексперт.

При цьому Грамотна наголошує, що це не означає зниження тарифу, він є затвердженим, це зниження вартості при температурних змінах погоди.

"Листопад був аномально теплим, відповідно компанія фіксує відхилення від температурного коефіцієнта. У результаті цього нарахування і за формулою, і за лічильником менше", – зазначила радниця заступника голови КМДА.

Будинки, які обладнані лічильниками, сплачують за тарифом 1654,41 за 1 Гкал. Він розраховується за фактичним обсягом теплової енергії, спожитої будинком і зафіксованої приладом обліку теплоенергії.

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За підсумками листопада середньозважений тариф для будинків, обладнаних приладами обліку, в Києві становив 21,59 грн за 1 кв. м, тобто на 44% менше базового.

Але і тут є свої особливості. Як говорить Грамотна, всі нарахування залежать від енергоефективності самого будинку.

Опалення "РБК"

"Вартість опалення в будинках із лічильниками буде коливатися від умов їх енергоефективності. Ми зібрали середній тариф з урахуванням усіх будинків, але кожен будинок споживає різну кількість тепла. Будинки, які провели всі необхідні заходи з утеплення можуть платити по 9-10 грн за опалювальний м. кв. А є неутеплені будинки, які потребують ремонту, де неправильно працює система, самі жителі, наприклад, утеплюють підлогу за рахунок подачі тепла, відповідно там платять по 30 грн за м. кв, навіть при досить теплій погоді", – пояснила енергоекспертка.

Але в будь-якому випадку, здебільшого кияни платять менше в теплу погоду, а з урахуванням того, що погода в грудні б'є всі температурні рекорди, цілком імовірно, що і за цей місяць ми заплатимо за опалення менше звичайного.

Тарифи на опалення не зміняться

Не слід плутати коригування нормативного тарифу по тепловому коефіцієнту і тариф на опалення, який зараз у Києві становить 1654,41 за 1 Гкал.

Більше того, як повідомив представник "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, змінити його не зможуть до травня наступного року.

"Нічого не зміниться. Тариф на тепло (нинішній) буде діяти до травня 2020 року. Він повинен залишатися незмінним: газ подешевшає – тариф не зміниться, газ подорожчає – тариф не зміниться", – сказав Лопатин.

Він пояснив, що сьогодні є певна законодавча неузгодженість, яка не дозволяє виконавцям послуги передбачити можливість перегляду тарифу оперативно, зважаючи на зміну вартості природного газу.

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У чому суть законодавчої колізії, нам пояснила Грамотна: "Плутанина полягає в тому, що до нині у нас діяли одні послуги, а тепер уже вступає в силу нова класифікація житлово-комунальних послуг, тобто, найменування послуг. Було "централізоване опалення та гаряче водопостачання", а буде "послуга з постачання теплової енергії та постачання гарячої води", – каже вона.

"Найменування послуг різне, а тарифи затверджені ще для старої класифікації послуг. І зараз дещо заморожений період виходить, тому що незрозуміло, на яку послугу міняти тариф. На існуючу вже не можуть, тому що у силу вступають нові послуги. А поки вони не вступили в силу і не змінилася ціна на газ, теж не можна встановити", – зазначила Грамотна.

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