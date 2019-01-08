МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

У Києві зібралися підвищити тарифи на гарячу і холодну воду

972Читати матеріал російською

Національная комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має намір підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для "Київводоканалу".

Зокрема, у головному офісі "Київводоканалу" відбулося відкрите обговорення, під час якого були ухвалені проекти постанов щодо встановлення нових тарифів, йдеться на сайті комунального підприємства.

Так, НКРЕКП має намір підвищити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва до 20,83 грн (у т. ч. ПДВ 3,47 грн) за 1 куб. м, із них:

  • 11,27 грн (у т. ч. ПДВ 1,88 грн) за 1 куб. м водопостачання;

  • 9,56 грн (у т. ч. ПДВ 1,59 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Новини
У Києві подорожчав газ: озвучені нові тарифи

Водночас тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) можуть підвищити до 22,21 грн (у т. ч. ПДВ 3,70 грн) за 1 куб. м, із них:

  • 12,01 грн (у т. ч. ПДВ 2 грн) за 1 куб. м водопостачання;

  • 10,20 грн (у т. ч. ПДВ 1,70 грн) за 1 куб. м водовідведення.

У Києві зібралися підвищити тарифи на гарячу і холодну воду

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 листопада 2018 року Нацкомісія із регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг схвалила підвищення тарифів на опалення у Києві.

Із 1 січня 2019 року тарифи для населення зростуть приблизно на 18%. Нові платіжки кияни отримають уже в лютому.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
НКРЕКУ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
А это повышение на сколько процентов, это много или мало? Хотя бы, мне как пенсионеру интересно, а сколько это процентов от средней пенсии?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Проходил мимо
Проходил мимо
МВФ затягивает гайки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Поxeру, щас не это главное, термос с фекалиями у пэдро! А значит все будэ у него добре ))) сугс дБ бЛ ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги