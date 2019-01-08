У Києві зібралися підвищити тарифи на гарячу і холодну воду

Національная комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має намір підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для "Київводоканалу".

Зокрема, у головному офісі "Київводоканалу" відбулося відкрите обговорення, під час якого були ухвалені проекти постанов щодо встановлення нових тарифів, йдеться на сайті комунального підприємства.

Так, НКРЕКП має намір підвищити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва до 20,83 грн (у т. ч. ПДВ 3,47 грн) за 1 куб. м, із них:

11,27 грн (у т. ч. ПДВ 1,88 грн) за 1 куб. м водопостачання;

9,56 грн (у т. ч. ПДВ 1,59 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Водночас тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) можуть підвищити до 22,21 грн (у т. ч. ПДВ 3,70 грн) за 1 куб. м, із них:

12,01 грн (у т. ч. ПДВ 2 грн) за 1 куб. м водопостачання;

10,20 грн (у т. ч. ПДВ 1,70 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 листопада 2018 року Нацкомісія із регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг схвалила підвищення тарифів на опалення у Києві.

Із 1 січня 2019 року тарифи для населення зростуть приблизно на 18%. Нові платіжки кияни отримають уже в лютому.