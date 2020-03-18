У Києві закрили метро: співробітників почали відправляти у відпустку за свій рахунок

Частину працівників київського метрополітену відправляють у відпустку за свій рахунок з 19 березня по 3 квітня через оголошений в Україні карантин внаслідок спалаху коронавірусу.

Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook.

Зокрема, Володимир Косенко написав у соцмережі, що його матір – робітницю київського метрополітену, відправили в неоплачувану відпустку.

У свою чергу прес-секретар столичної підземки Наталія Макогон повідомила, що в метрополітені "буде режим чергування працівників, оскільки інфраструктуру треба підтримувати в належному стані, щоб під час відкриття всі станції були у робочому стані, і всі поїзди були готові масово перевозити пасажирів".

При цьому, у метрополітені ще не підрахували, яких збитків зазнає підприємство за час перебуванні на карантині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шостий день карантину в Києві, який передбачає припинення роботи метрополітену і обмеження на пересування в іншому виді громадського транспорту, кияни продовжують ігнорувати заборону. Так, з самого ранку 18 березня на зупинках зібрався натовп людей, які намагались дістатися до роботи чи у справах.

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