У Києві з великого банку вкрали 600 млн: поліція розкрила подробиці

У Києві голові наглядової ради банку і чотирьом працівникам установи оголосили підозру в розтраті майна або зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191) майже 600 млн грн.

Як повідомляє прес-служба поліції, правоохоронцям вдалося задокументувати розкрадання майже 600 млн грн. "Зловмисники спочатку незаконно закладали кошти з відкритого для них кореспондентського рахунку іншої банківської установи, потім підозрювані списували їх під кредитні договори офшорних компаній, які належали їм же", - розповіли про "схемою" поліцейські.

У вівторок, 21 серпня, суд обрав стосовно голови наглядової ради запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 27 млн ​​грн.

При цьому зазначимо, що OBOZREVATEL звернувся по коментар до правоохоронних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головне слідче управління Національної поліції України в ході досудового розслідування встановило, що посадові особи державного "Ощадбанку" надають пільгові тарифи для своїх фіктивних підприємств.