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У Києві з великого банку вкрали 600 млн: поліція розкрила подробиці

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У Києві голові наглядової ради банку і чотирьом працівникам установи оголосили підозру в розтраті майна або зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191) майже 600 млн грн.

Як повідомляє прес-служба поліції, правоохоронцям вдалося задокументувати розкрадання майже 600 млн грн. "Зловмисники спочатку незаконно закладали кошти з відкритого для них кореспондентського рахунку іншої банківської установи, потім підозрювані списували їх під кредитні договори офшорних компаній, які належали їм же", - розповіли про "схемою" поліцейські.

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У вівторок, 21 серпня, суд обрав стосовно голови наглядової ради запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 27 млн ​​грн.

При цьому зазначимо, що OBOZREVATEL звернувся по коментар до правоохоронних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головне слідче управління Національної поліції України в ході досудового розслідування встановило, що посадові особи державного "Ощадбанку" надають пільгові тарифи для своїх фіктивних підприємств.

Читайте всі новини по темі "пограбування інкасаторів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
пограбування інкасаторів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Національна поліція Українибумажные деньгиУкраїна
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