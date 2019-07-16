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У Києві взяли в заручники активіста "Стоп корупції": що відбувається

9.2т Читати матеріал російською

У Києві на пункті з перевалки піску взяли в заручники активіста ГО "Стоп корупції" Олександра Золотнюка.

Як повідомляється на сторінці організації у Facebook, підприємство розташоване в столиці на Подолі по вулиці Електриків, 6.

"Активіст навідався туди в рамках моніторингу пунктів незаконного видобутку піску. Робітники закрили ворота, не випускають нашого колегу й погрожують, що зараз під'їде так звана служба охорони", йдеться в повідомленні.

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Взяли в заручники активіста

Взяли в заручники активіста

facebook.com/stopcor.ua

Взяли в заручники активіста

Взяли в заручники активіста

facebook.com/stopcor.ua

Взяли в заручники активіста

Взяли в заручники активіста

facebook.com/stopcor.ua

Взяли в заручники активіста

Взяли в заручники активіста

facebook.com/stopcor.ua

Взяли в заручники активіста

Взяли в заручники активіста

facebook.com/stopcor.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що через діяльність браконьєрів, які видобувають пісок на озері Тягло в Києві, там може статися вибух газу.

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Тема
Незаконний видобуток піску на Київщині
Місце
Україна Київ
Теги
корупція Україна Київ
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