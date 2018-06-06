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У Києві вода подорожчає на 50%: як виростуть суми в платіжках для сім'ї

1.8тЧитати новину російською

Кияни в 2019-м будуть платити за холодну воду на 49,6% більше. Представники місцевої влади та "Київводоканалу" порахували: один куб води повинен коштувати 23,17 грн (на даний момент 15,49 грн). Пропозицію підвищити тариф відправили в Нацкомісію в сферах регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

Як розрахував OBOZREVATEL, в середньому київська сім'я з трьох осіб заплатить за воду на 67 грн в місяць більше. Підвищення тарифів, як стверджують в прес-службі "Київводоканалу", в першу чергу пов'язано з подорожчанням електроенергії та паливно-мастильних матеріалів.

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В середньому сім'я з трьох осіб, згідно з соціальними нормативами споживання, витрачає в місяць 7,2 кубометра холодної води. За діючим тарифом в Києві це 102,12 грн, а за новими тарифами, які можуть затвердити на 2019 рік, це вже 166,8 грн.

"Перегляд обумовлений зростанням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, розміру ренти, реагентів, а також зміною рівня амортизаційних відрахувань", - цитує директора фінансового департаменту "Київводоканалу" Ірину Кирилюк прес-служба відомства.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні згідно з новим законом можуть ввести абонплату на воду. Визначити розмір абонплати має уряд, проте чиновники досі цього не зробили. Щоб закон повноцінно запрацював, Кабмін повинен затвердити 11 нормативних документів.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Об'єкт
тарифи
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