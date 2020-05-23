У Києві відкрилися 43 продуктових ринки: повний список і карта

Із суботи, 23 травня, в Києві можуть відновити роботу 43 продуктових ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Про це йдеться на сайті КМДА з посиланням на інформацію Головного управління Держпродспоживслужби у Києві.

Ринки в Києві

Перелік ринків, яким надано дозвіл працювати:

Торговий майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного, 48-А. Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1. ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65. Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2. КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115. ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1. Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80. КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2. Ринок "Лівобережний", ЗАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3. Т/М "Дарниця", ЗАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5. Ринок "Шлях", ТОВ "Горизонт-Інвест", вул. Зодчих, 52/1. Ринок ПП "Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6. Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38. ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94. ЗАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47. МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13. ТОВ "ТК "Борщагівський "Ринок" Західний", вул. Депутатська, 2. Ринок "Отрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар Вацлава Гавела, 18. ТОВ "Квіткова Галявина" Ринок "Лук'янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1. ТОВ "Фермер - Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18 Ринок "Полісся", ТОВ "Полісся", вул. Мінський, 2-А. Ринок "Виноградар", ТОВ "Ринок "Виноградар", вул. Василя Порика, 2-А. ТОВ "Агроринок", вул. Вербицького, 32. Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", б-р Кольцова, 12. ЗАТ "Фірма Лісова" Ринок "Лісовий", вул. Миропільська, 2. ТОВ "Дарницький ринок", вул. Сормовська, 15. Ринковий комплекс "Солом'янський", ТОВ "Фірма "Гарант", вул. Солом'янська, 24. КП "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16. ТОВ "Нісеко", ринок "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1. Ринок "Полюс", ТОВ "Агро-Еко-Вектор", вул. Маяковського, 17. ЗАТ "Ринок "Оболонь", вул. Героїв Дніпра, 41. ТОВ "Торговий комплекс "Борщагівський", вул. Зодчих, 58-А. Ринок "Мостицький", вул. Правди, 3-А. Ринковий комплекс "Севастопольський", б-р Чоколівський, 5-7. Т/М "Березняки", ТОВ "Берко", вул. Миколайчука, 11. Ринок "Мінський", ТОВ "Явір-95", вул. Маршала Тимошенко, 14-А. Ринок "Оптима", ТОВ Кузнєцова Анна Анатоліївна, вул. Мурманська, 6-Д. Ринковий майданчик ТОВ "Південний", вул. Декабристів, 2-А. ТОВ "Лілія - МБ", вул. Героїв Сталінграда, 46-А. ТОВ "Печерський ринок", філія, вул. М. Бойчука, 1/2. Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД" Дніпро", філія, вул. Симиренка, 5. Ринок "Лук'янівський", ТОВ "Лук'янівський ринок", вул. Іллєнко, 1. Ринковий майданчик "Вирлиця" ТОВ "КСН-Юніт", вул. Декабристів, 12-А.

Ринки в Києві

Вимоги до адміністрації ринків і продавців:

масковий режим працівників і відвідувачів;

дистанційна термометрія на вході;

недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ;

забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами;

дезінфекція контактних поверхонь кожні 3 години.

Ринки в Києві

Крім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо ринку. Також діє заборона на приготування і споживання їжі на місці продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ із 22 травня почав новий етап ослаблення карантину, введеного через поширення COVID-19. При дотриманні правил можуть працювати промислові ринки, великі магазини, спортзали і фітнес-центри.

У Києві станом на 7 травня було відкрито 10 продовольчих ринків.