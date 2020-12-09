У Києві та Львові в кілька разів підскочила ціна на житло на Новий рік: де найдешевше

Валентина Гембарська Економіка 04:20, 9.12.2020

В Україні найдешевше зняти квартиру на Новий рік у Сумах – орендатори просять 350 грн за добу. Бюджетні варіанти житла на новорічну ніч також можна знайти в Чернігові та Кропивницькому – 400 грн. У Львові та Києві ціни найвищі.

Такі дані представили аналітики сайту OLX Нерухомість, які є в розпорядженні OBOZREVATEL. Зазначається, що недорогий варіант відсвяткувати Новий рік на Західній Україні – Івано-Франківськ. Орендна плата за квартиру тут становить у середньому 430 грн за добу.

Водночас значно вища ціна на оренду будинку. У середньому по Україні це коштуватиме 1500 грн.

Порівняно з минулим роком, у деяких великих містах України відбулися значні зміни в цінах на подобову оренду:

  • у Львові забронювати будинок у листопаді 2019 року було у 2,5 раза дешевше, тепер у середньому 3000 грн за добу;

  • у Дніпрі вартість оренди була меншою в 1,5 раза із 2000 вона піднялася до 3000 грн;

  • у Києві котеджі подорожчали на 11% 5 000 грн на день,

  • в Одесі на 8% – 2700 грн на день;

  • у Харкові зняти будинок цьогоріч стало, навпаки, трохи дешевше на 7%, тепер просять у середньому 2800 грн.

Як змінилися ціни на житло на Новий рік
OLX

Як повідомляв OBOZREVATEL, рієлтор Андрій Колесник підрахував, що однокімнатна квартира на лівому березі Києва в новорічну ніч коштуватиме від 700 грн за добу. І до 15 тис. грн – у центрі Києва за 80-100 квадратних метрів.

Якщо говорити про будинок або котедж, ціни стартують від 2,5 тисячі до 35 тисяч гривень на добу в разі бронювання за місяць.

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