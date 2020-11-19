У Києві реальні зарплати в 10 разів перевищують офіційні – дослідження

Реальні зарплати в Києві значно перевищують офіційні, місцями більш ніж у 10 разів.

При цьому в Києві отримують найбільшу в Україні щомісячну середню зарплату – 17,2 тис. грн. Про це повідомляє НВ.

Однак реальна зарплата перевищує середню офіційну у топ-менеджерів – в 10-14 разів, фінансових директорів – в 7-9 разів, юристів – в 1,5-3 рази, менеджерів з продажу – в 1,2-2 рази.

Найвищий розрив з офіційними даними за усіма дослідженими категоріям найманих працівників – у IT-індустрії.

При цьому реальні зарплати в Україні близькі до російських і лише в 1,5 рази менше польських.

Водночас в офіційних даних Україна за рівнем зарплат поступається Польщі в чотири рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна досягла нового історичного максимуму за розміром середньомісячної доларової заробітної плати – 428 доларів.