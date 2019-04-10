У Києві пустили з молотка офіс російського банку: всі подробиці

У Києві продали суспільно-офісний центр, який належав українській "дочці" російського ВТБ банку.

Як ідеться в даних на сторінці лота в системі Prozorro.Продажі, аукціон провів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Площа центру — 28,19 тис. кв. м, розташований він за адресою: Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, корп. 3.

бул. Вацлава Гавела, 6 BN.ua

Найвищу ціну за нерухомість на аукціоні запропонувала компанія "Житомирський меблевий комбінат" — 351 млн грн.

За даними "Prozorro.Продажі", очікується протокол за результатами аукціону. Кінцевим бенефіціаром ЗАТ "Житомирський меблевий комбінат" є Вадим Григор'єв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада НБУ відніс українську "дочку" ВТБ Банку до категорії неплатоспроможних. 97% вкладників фінустанови (майже 60 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану фондом суму 200 тисяч гривень.

28 листопада Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру виведення з ринку української "дочки" російського ВТБ Банку.

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