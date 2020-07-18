У Києві пройшли обшуки через розкрадання на Подільському мосту: збиток оцінили в 80 млн

У Києві провели обшуки у справі про розкрадання на будівництві Подільського моста. Сума збитку може перевищувати 80 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. В рамках розслідування провели 17 обшуків у передбачуваного організатора і виконавців схеми. Імен фігурантів справи при цьому не називають.

За даними слідства, до схеми причетні посадові особи розпорядника бюджетних коштів, генерального підрядника і ще двох компаній, які завищили обсяги та вартість робіт при будівництві Подільського мосту.

Протягом 2019-2020 років фігуранти уклали угоди з 6 фірмами на суму понад 4 млрд гривень, кошти перерахували, але роботи не виконали. Крім того, частину грошей вивели в тінь. Поліція встановлює коло осіб, причетних до злочину.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи, чорнові записи та інші носії інформації.

Фігурантам інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хід будівництва Подільсько-Воскресенського показали на відео з дрона.