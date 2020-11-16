У Києві підприємці вийшли на новий "податковий майдан"
У Києві в понеділок, 16 листопада, підприємці вийшли на "податковий майдан".
Зокрема, акції протесту бізнесу проходять під стінами Верховної Ради. Про це свідчать публікації групи "Підприємці України/SaveФОП" у Facebook.
Станом на ранок біля будівлі парламенту зібралося понад 100 мітингувальників.
Вони вимагають не вводити карантинні обмеження для малого бізнесу і прийняти законопроєкти для спрощеної системи оподаткування.
"Ми на сторожі податкового майдану!" – заявила одна з учасниць акції протесту Ксенія Ляпіна.
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