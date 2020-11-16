У Києві підприємці вийшли на новий "податковий майдан"

Роман Груша Економіка 11:36, 16.11.2020 Оновлено: 11:36, 16.11.2020

У Києві в понеділок, 16 листопада, підприємці вийшли на "податковий майдан".

Зокрема, акції протесту бізнесу проходять під стінами Верховної Ради. Про це свідчать публікації групи "Підприємці України/SaveФОП" у Facebook.

Станом на ранок біля будівлі парламенту зібралося понад 100 мітингувальників.

Вони вимагають не вводити карантинні обмеження для малого бізнесу і прийняти законопроєкти для спрощеної системи оподаткування.

"Ми на сторожі податкового майдану!" – заявила одна з учасниць акції протесту Ксенія Ляпіна.

Біля будівлі парламенту зібралося понад 100 мітингувальників
"Підприємці України/SaveФОП" у Facebook
Біля будівлі парламенту зібралося понад 100 мітингувальників
"Підприємці України/SaveФОП" у Facebook
Біля будівлі парламенту зібралося понад 100 мітингувальників
"Підприємці України/SaveФОП" у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 листопада в Вінниці кілька десятків підприємців Муніципального ринку вийшли на акцію протесту проти карантину вихідного дня і перекрили автодорогу по вулиці Батізька. Протестуючі вимагають надати їм можливість працювати в суботу і неділю.

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Економіка

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