У Києві передумали підвищувати квартплату: що сталося

У Києві комунальні компанії, що здійснюють надання послуг із утримання будинків та прибудинкових територій, не підвищуватимуть вартість своїх послуг.

Зокрема, на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, була скасована постанова про підвищення ціни на електроенергію, яка споживається на технічні цілі у багатоквартирних будинках та садових товариствах, йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Ціна на електроенергію є одним із визначальних факторів під час формування вартості послуг на утримання будинків та прибудинкових територій. Адже до переліку послуг, що сьогодні надають комунальні керуючі компанії, входить електрифікація ліфтів, освітлення коридорів у будинках, робота насосного обладнання", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словам, рішення про скасування підвищеної ціни на електроенергію дає можливість комунальним підприємствам утримати вартість своїх послуг і не підвищувати їх.

Заступник голови КМДА наголосив, що нинішня ціна послуг із утримання будинків та прибудинкових територій є суттєво нижчою порівняно з більшістю цін комерційних підприємств.

"Сьогодні комунальні компанії не є монополістами на ринку, близько 40% житла обслуговують комерційні компанії. Більше того, люди мають вибір – прийнявши рішення на рівні всього будинку, жителі можуть обрати будь-яке підприємство для обслуговування, обрати лише той перелік послуг, який вони вважають необхідним", – резюмував Пантелеєв.

Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня запрацювала нова модель роздрібного ринку електроенергії. Усім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

У НКРЕКП заявили, що звертатися до постачальників і розподільних компаній не варто, вони самі мають надіслати нові документи, вказавши ідентифікаційний код.

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