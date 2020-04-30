У Києві пенсіонери наплювали на карантин і "взяли в облогу" Ощадбанк та "Укрпошту"

У Києві у відділеннях Ощадбанку та "Укрпошти" неезважаючи на карантин шикуються черги з пенсіонерів. При цьому порушуються правила безпеки: не дотримуються дистанції, а деякі навіть стоять в черзі без масок.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Политика Страны" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Народу багато. Дистанції не дотримуються. У черзі біля входу в банк стоїть 15 осіб в основному пенсіонери, які прийшли оплатити комунальні послуги, або отримати пенсію, або доплату до пенсії в розмірі 1000 грн. На вулиці люди стоять не дотримуючись дистанції, а в приміщенні банку перед банкоматами в кімнаті 4×3 постійно знаходиться 7-8 осіб", – сказано в повідомленні.

Черга в банк Скріншот

Відзначається також, що несправний термінал у відділенні банку привів до скупчення пенсіонерів, які чекають поки він знову запрацює.

"По телевізору кажуть, щоб ми оплачували комунальні через смартфон, а де мені взяти 4.500 грн, щоб купити той смартфон. Доводиться стояти тут і чекати" – обурився пенсіонер Олександр.

Схожа ситуація спостерігається і біля відділень "Укрпошти".

"У 15-ти метрах від Ощадбанку розташоване відділення №134 "Укрпошти". Тут така ж ситуація як і в Ощадбанку. У черзі приблизно 20 осіб, дистанції не дотримуються, але всі в захисних масках. Люди сперечаються через місця в черзі. Тут отримують пенсію ті, у кого немає карти Ощадбанку. Люди розповідають, що займають чергу з 07:00 і це при тому, що відділення відкривається о 09:00", – сказано в повідомленні.

Пенсіонер Олександр каже, що пенсію йому приносить додому листоноша з пошти, а ось в цьому місяці не принесли, і він прийшов дізнатися, що трапилося: "Стою тут з 7:00, я пережив чотири інфаркти, а мені доводиться тут стояти по кілька годин, це обурює".

При цьому в самому приміщенні відділення скупчення людей немає – зал великий, але одночасно там може перебувати тільки три особи. Періодично йде дощ, через це люди скупчуються на ганку відділення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня в Києві пенсіонери, незважаючи на карантин і рекомендації залишатися вдома, "штурмували" банки і пошту.