У Києві остаточно скасували важливий комунальний тариф: що тепер буде

У Києві рішенням Верховного Суду скасовано фіксований тариф на утримання прибудинкової території.
Як повідомляє прес-служба КМДА, таким чином відтепер суму плати за послугу визначатимуть шляхом проведення будинкових зборів і голосування співвласників.
Зазначимо, постанова Верховного Суду набула чинності з 12 червня і оскарженню не підлягає.
"Верховний Суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва від 6 липня 2018 року і постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 грудня 2018 року у справі №826/8441/17 за позовом Всеукраїнської громадської організації "Спілка власників житла України" у Київській міській державній адміністрації про скасування відповідного розпорядження, яким затверджено тарифи на утримання будинків і прибудинкових територій", — йдеться у повідомленні.
Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", ключові рішення з керування будинком, зокрема щодо вартості послуг, вибору керівної компанії ухвалюються шляхом проведення будинкових зборів і голосування співвласників.
Тариф на утримання прибудинкової території
oselya.ua
Згідно з цим законом, поняття "тариф" не застосовується із червня 2018 року. Таким чином органи місцевого самоврядування втратили повноваження встановлювати тариф.
На сьогодні діє договірна економічно обґрунтована вартість між керівними компаніями і жителями, на основі якої здійснюється обслуговування будинків. Ціна базується на фактичних витратах підприємства.
"Вартість послуг комунальних керівних компаній відображає рівень витрат для стабільної роботи і включає заробітну плату персоналу, витрати на електроенергію, протиаварійні роботи тощо", — йдеться у повідомленні.
Також у мерії нагадують, що здійснення будь-якого перерахунку за послугу відбувається у встановленому законом порядку внаслідок ненадання або надання не повною мірою певної послуги.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть переглянути цілу низку комунальних послуг. Крім електроенергії і газу, також до кінця року можуть подорожчати вода і тепло.
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