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У Києві остаточно скасували важливий комунальний тариф: що тепер буде

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У Києві рішенням Верховного Суду скасовано фіксований тариф на утримання прибудинкової території.

Як повідомляє прес-служба КМДА, таким чином відтепер суму плати за послугу визначатимуть шляхом проведення будинкових зборів і голосування співвласників.

Зазначимо, постанова Верховного Суду набула чинності з 12 червня і оскарженню не підлягає.

"Верховний Суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва від 6 липня 2018 року і постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 грудня 2018 року у справі №826/8441/17 за позовом Всеукраїнської громадської організації "Спілка власників житла України" у Київській міській державній адміністрації про скасування відповідного розпорядження, яким затверджено тарифи на утримання будинків і прибудинкових територій", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", ключові рішення з керування будинком, зокрема щодо вартості послуг, вибору керівної компанії ухвалюються шляхом проведення будинкових зборів і голосування співвласників.

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Тариф на утримання прибудинкової території

Тариф на утримання прибудинкової території

oselya.ua

Згідно з цим законом, поняття "тариф" не застосовується із червня 2018 року. Таким чином органи місцевого самоврядування втратили повноваження встановлювати тариф.

На сьогодні діє договірна економічно обґрунтована вартість між керівними компаніями і жителями, на основі якої здійснюється обслуговування будинків. Ціна базується на фактичних витратах підприємства.

"Вартість послуг комунальних керівних компаній відображає рівень витрат для стабільної роботи і включає заробітну плату персоналу, витрати на електроенергію, протиаварійні роботи тощо", — йдеться у повідомленні.

Також у мерії нагадують, що здійснення будь-якого перерахунку за послугу відбувається у встановленому законом порядку внаслідок ненадання або надання не повною мірою певної послуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть переглянути цілу низку комунальних послуг. Крім електроенергії і газу, також до кінця року можуть подорожчати вода і тепло.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
тарифиКиївВерховний суд Украины
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