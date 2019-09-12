У Києві опалювальний сезон опинився на межі зриву

У Києві в окремих районах можливий зрив початку опалювального сезону через борги столичних тепловиробників.

"Чотирнадцять тепловиробників міста Києва не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах, встановлених державою (ПСО), що ставить під загрозу вчасний початок опалювального сезону для мешканців деяких мікрорайонів столиці", – повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зокрема йдеться про компанії "Акважитлосервіс", "Сучасні муніципальні технології", "Вертон Технолоджі", "Елізіум ЖЕО", "Енерго Сервіс Груп", "Еско-Експерт", "Ефективні енергетичні системи", "Житлокомфорт", "Житло-Сервіс", "Сент Софія Проперті Менеджмент", "Щорса, 32 ЖЕП", підприємство "Групова котельня МВС України", ОСББ "Перемога 131-А" та "Юрківська 28".

Рівень розрахунків відповідних підприємств із "Нафтогазом" нижче встановленого законодавством мінімального рівня.

Рівень розрахунків відповідних підприємств з "Нафтогаом" нижче встановленого законодавством мінімального рівня. НАК "Нафтогаз України"

Водночас більшість столичних тепловиробників – 91 компанія та об’єднання – сумлінно розраховуються за отриманий на умовах ПСО газ.

"Нафтогаз" закликає столичних тепловиробників, які не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах ПСО, привести свої розрахунки до належного рівня", – підсумували представники НАК.

У Києві в окремих районах можливий зрив початку опалювального сезону через борги столичних тепловиробників

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні газ узимку дорожчає, проте "Нафтогаз" знайшов рішення для зниження цін на блакитне паливо.

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