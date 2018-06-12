У Києві назвали найдешевші райони для оренди житла

У Києві найдешевші райони для оренди житла розташовані на лівому березі міста.

"Для тих, хто шукає найбільш бюджетні варіанти, підійде Деснянський район. Саме тут можна знайти житло будь-якої квадратури за найоптимальнішою ціною", - повідомили аналітики ресурсу OLX в коментарі "Сегодня".

Зокрема оренда кімнати обійдеться тут близько 2,5 тис. гривень, однокімнатна квартира - 5,5 тис. гривень, а двокімнатну можна зняти за 7 тис. гривень. Недалеко пішли і ціни на оренду трикімнатних квартир, які в Деснянському районі можна знайти в межах 8 тис. гривень.

Новини Київ піднявся в рейтингу найдорожчих міст світу

Ще одним доступним варіантом для оренди житла на лівому березі Києва називають Дніпровський район. Кімнату тут можна зняти в середньому за 2,7 тис. гривень. Ціни за одно-, і двокімнатну квартири варіюються від 6 до 8 тис. гривень.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Київ посів шосте місце в рейтингу міст Європи з найдорожчою орендною платою за нерухомість.