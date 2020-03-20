У Києві можуть відкрити частину магазинів, незважаючи на карантин

У Києві можуть відновити роботу магазинів з продажу засобів гігієни та косметики на час карантину.

Таке рішення розглядають у Київській міській держадміністрації, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна.

"У нас, наприклад, є кілька мереж магазинів, які продають в основному засоби гігієни і частково – косметику. Більшість з них припинили роботу. Зараз ми проведемо консультації, і, на мою думку, вони повинні відновити роботу з дотриманням всіх норм і правил. Адже там продаються засоби гігієни та засоби санітарії", – зазначив чиновник. Термінів він не назвав.

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За його словами, в столиці також проводяться дезінфекційні заходи в громадському транспорті, планується почати дезінфекцію зупинок і вулиць.

"А також проводимо дезінфекцію під'їздів, сходових кліток та ліфтів. Ми забезпечили всі керуючі компанії дезінфекційним розчином, а тому з цим питань бути не повинно", – уточнив Поворозник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня по всій Україні був оголошений карантин на термін до 3 квітня.

20 березня влада Києва вже прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Потрібно тільки провести юридичні процедури щодо відповідних документів.

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