Головна Новини
20 березня • оновлено в 16:49
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Києві можуть відкрити частину магазинів, незважаючи на карантин

1.6т
Читати матеріал російською

У Києві можуть відновити роботу магазинів з продажу засобів гігієни та косметики на час карантину.

Таке рішення розглядають у Київській міській держадміністрації, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна.

"У нас, наприклад, є кілька мереж магазинів, які продають в основному засоби гігієни і частково – косметику. Більшість з них припинили роботу. Зараз ми проведемо консультації, і, на мою думку, вони повинні відновити роботу з дотриманням всіх норм і правил. Адже там продаються засоби гігієни та засоби санітарії", – зазначив чиновник. Термінів він не назвав.

Магазини в Києві відкриють

Магазини в Києві відкриють

sigmatv.com.ua

За його словами, в столиці також проводяться дезінфекційні заходи в громадському транспорті, планується почати дезінфекцію зупинок і вулиць.

"А також проводимо дезінфекцію під'їздів, сходових кліток та ліфтів. Ми забезпечили всі керуючі компанії дезінфекційним розчином, а тому з цим питань бути не повинно", – уточнив Поворозник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги