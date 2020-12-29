У Києві "Епіцентр" викупив ділянку збанкрутілого супермаркету за 227 млн грн

У Києві компанія "Епіцентр-К" (власник – Олександр Герега) на торгах викупила ділянку збанкрутілого "Амстора" за ціною удвічі вищою за стартову – 227 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник "ProZorro.Продажі" Олексій Соболев. Лот спочатку виставляли за ціною 100 млн грн, але учасники під час аукціону підняли її до 227 млн грн.

"Епіцентр" купив ділянку "Амстора" ProZorro

"Цікава історія щойно трапилася з одним із наших аукціонів банкрутства. У запеклій боротьбі між чотирма учасниками ділянку в Києві, яка належала "Амстору", виграв "Епіцентр-К". Стартова ціна була понад 100 млн грн, а кінцева – 227 млн грн. Кредитором у цьому процесі є державний Укрексімбанк, він і отримає ці гроші. З чим його і вітаю", – написав Соболев.

Тендер на цю ділянку проводили вже вдруге. Вперше його намагалися продати за 135 млн грн, але на торги ніхто не прийшов.

Ділянку "Амстора" продали Facebook Соболева

"За нашою практикою, на аукціони з більш низькою стартовою ціною приходить більше учасників, а далі під час аукціону вони вже підвищують її до ринкового рівня. Тому можливо покупцям було б краще не чекати зниження ціни, а йти на перший аукціон", – зазначив керівник "ProZorro.Продажі".

За його словами, процес реалізації пильно контролювали, і конкуренція на аукціоні була дуже обмеженою.

Укрексімбанк отримає 227 млн грн Facebook Соболева

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