У Києві "Епіцентр" викупив ділянку збанкрутілого супермаркету за 227 млн грн
У Києві компанія "Епіцентр-К" (власник – Олександр Герега) на торгах викупила ділянку збанкрутілого "Амстора" за ціною удвічі вищою за стартову – 227 млн грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник "ProZorro.Продажі" Олексій Соболев. Лот спочатку виставляли за ціною 100 млн грн, але учасники під час аукціону підняли її до 227 млн грн.
"Цікава історія щойно трапилася з одним із наших аукціонів банкрутства. У запеклій боротьбі між чотирма учасниками ділянку в Києві, яка належала "Амстору", виграв "Епіцентр-К". Стартова ціна була понад 100 млн грн, а кінцева – 227 млн грн. Кредитором у цьому процесі є державний Укрексімбанк, він і отримає ці гроші. З чим його і вітаю", – написав Соболев.
Тендер на цю ділянку проводили вже вдруге. Вперше його намагалися продати за 135 млн грн, але на торги ніхто не прийшов.
"За нашою практикою, на аукціони з більш низькою стартовою ціною приходить більше учасників, а далі під час аукціону вони вже підвищують її до ринкового рівня. Тому можливо покупцям було б краще не чекати зниження ціни, а йти на перший аукціон", – зазначив керівник "ProZorro.Продажі".
За його словами, процес реалізації пильно контролювали, і конкуренція на аукціоні була дуже обмеженою.
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