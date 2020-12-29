У Києві "Епіцентр" викупив ділянку збанкрутілого супермаркету за 227 млн грн

У Києві компанія "Епіцентр-К" (власник – Олександр Герега) на торгах викупила ділянку збанкрутілого "Амстора" за ціною удвічі вищою за стартову – 227 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник "ProZorro.Продажі" Олексій Соболев. Лот спочатку виставляли за ціною 100 млн грн, але учасники під час аукціону підняли її до 227 млн грн.

"Цікава історія щойно трапилася з одним із наших аукціонів банкрутства. У запеклій боротьбі між чотирма учасниками ділянку в Києві, яка належала "Амстору", виграв "Епіцентр-К". Стартова ціна була понад 100 млн грн, а кінцева – 227 млн грн. Кредитором у цьому процесі є державний Укрексімбанк, він і отримає ці гроші. З чим його і вітаю", – написав Соболев.

Тендер на цю ділянку проводили вже вдруге. Вперше його намагалися продати за 135 млн грн, але на торги ніхто не прийшов.

"За нашою практикою, на аукціони з більш низькою стартовою ціною приходить більше учасників, а далі під час аукціону вони вже підвищують її до ринкового рівня. Тому можливо покупцям було б краще не чекати зниження ціни, а йти на перший аукціон", – зазначив керівник "ProZorro.Продажі".

За його словами, процес реалізації пильно контролювали, і конкуренція на аукціоні була дуже обмеженою.

Як повідомляв OBOZREVATEL: