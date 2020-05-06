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6 травня • оновлено в 23:17
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У Києві 95% підприємців не повернулося на роботу: як працюють ринки. Фото

9.2т
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У Києві після карантину відкрилися Печерський і Володимирський ринки, але до роботи повернулося не більше 5% підприємців.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, перебуваючи на місці події.

Згідно санітарним нормам, адміністрації ринків забезпечили температурний скринінг, засоби дезінфекції та одноразові рукавички на вході, працює посилена охорона.

У свою чергу, підприємці облаштували прозорі захисні екрани. Вони скаржаться, що з такою торгівлею більше збитків ніж прибутку, оскільки орендна плата не змінилася, а виручки мало. Ціни продавці поки не міняли, але прогнозують поступове їх зниження, оскільки з'явилися херсонські овочі, фрукти, ягоди. А з відкриттям більшої кількості торгових точок конкуренція зросте і ціни в результаті впадуть.

У Києві 95% підприємців не повернулося на роботу: ринки так і "не ожили". Фото
У Києві 95% підприємців не повернулося на роботу: ринки так і "не ожили". Фото
У Києві 95% підприємців не повернулося на роботу: ринки так і "не ожили". Фото
У Києві 95% підприємців не повернулося на роботу: ринки так і "не ожили". Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 травня відновили роботу продовольчі ринки. Йдеться про 872 ринки, які змогли виконати санітарні нормативи

З самого ранку у понеділок, 27 квітня, пройшли пікети представників малого бізнесу у Чернівецькій і Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.

Також у Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через карантин, введений після спалаху коронавірусу.

29 квітня розпочалася акція протесту підприємців під Кабміном. Вони вимагають скасувати карантин з 1 травня. Під час акцій мітингувальники влаштували сутички з поліцією.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
ринок карантин
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