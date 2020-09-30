У Керчі закрили поромну переправу через Кримський міст

Роман Груша Економіка 05:41, 30.09.2020

Керченська поромна переправа остаточно припинила роботу через введення в експлуатацію Кримського моста.

"Крім того, практично зупинив роботу Керченський морський порт. Виною всьому побудований для військової логістики "міст-скрєпа", – пише в Twitter блогер Кримський бандерівець.

За його словами, обіцяного окупантами зниження цін так і не відбулося, а роботу втратили тисячі людей.

Зокрема, паром втратив актуальність після відкриття Кримського моста. Після запуску його автомобільної частини переправа використовувалася для відправки вагонів.

Однак, коли міст відкрився повністю, в цьому відпала необхідність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі схвалив розширення санкційного списку осіб і організацій, які підривають суверенітет і незалежність України.

Зокрема, йдеться про обмежувальні заходи у зв'язку з будівництвом Кримського моста.

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