У Казахстані заборонили купівлю доларів – Bloomberg

У Казахстані Центральний банк почав відхиляти або затримувати купівлю доларів на валютному ринку. Він став втручатися у валютні операції та заморожувати їх на невизначений період.

Як повідомляє Bloomberg, з посиланням на п'ятьох обізнаних джерел, такі заходи були вжиті, щоб уникнути падіння національної валюти – тенге.

Агентство відзначає, що подібні інтервенції суперечать принципу режиму вільного плавання валюти, який Казахстан встановив у 2015 році.

"Тенге має політичне значення в Казахстані", – сказала Кейт Маллінсон, аналітик Prism polit Risk Management у Лондоні. "Якщо обмеження на вільну торгівлю в Казахстані будуть зняті, це може прискорити падіння курсу валюти, що призведе до можливих народних хвилювань".

Для Казахстану курс тенге є політично значущим питанням. У країні відбувається перша за 20 років рецесія, яку спровокували два введених у країні карантини.

У березні уряд почав посилювати умови купівлі доларів, включно зі скороченням удвічі до 50 тис. доларів суми, яку місцеві компанії можуть купувати на день без підтверджувальних документів. Державним підприємствам також було наказано продавати частину своєї експортної виручки.

"Збереження торгівлі тенге під ручним контролем не сприяє збільшенню попиту на активи в національній грошовій одиниці, тому що він починає виходити за межі своїх аналогів", – пояснив керівник відділу макродосліджень і головний економіст по Східній Європі "ВТБ Капіталу" Петро Гришин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецька ліра визнана найгіршою валютою жовтня через найбільшу інфляцію в країні.