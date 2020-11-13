У Казахстані заборонили покупку доларів – Bloomberg

У Казахстані Центральний банк почав відхиляти або затримувати покупку доларів на валютному ринку. Він став втручатися у валютні операції і заморожувати їх на невизначений період.

Як повідомляє Bloomberg, з посиланням на п'ятьох обізнаних джерел, такі заходи були вжиті, щоб уникнути падіння національної валюти – тенге.

Агентство відзначає, що подібні інтервенції суперечать принципу режиму вільного плавання валюти, який Казахстан встановив у 2015 році.

"Тенге має політичне значення в Казахстані", – сказала Кейт Маллінсон, аналітик Prism polit Risk Management у Лондоні. "Якщо обмеження на вільну торгівлю в Казахстані будуть зняті, це може прискорити падіння курсу валюти, що призведе до можливих народних хвилювань".

Для Казахстану курс тенге є політично значущим питанням. В країні відбувається перша за 20 років рецесія, яку спровокували два введених в країні карантини.

У березні уряд почав посилювати умови покупки доларів, включно зі скороченням удвічі до 50 тис. доларів суми, яку місцеві компанії можуть купувати в день без підтверджуючих документів. Державним підприємствам також було наказано продавати частину своєї експортної виручки.

"Збереження торгівлі тенге під ручним контролем не сприяє збільшенню попиту на активи в національній грошовій одиниці, тому що він починає виходити за рамки своїх аналогів", – пояснив керівник відділу макродосліджень і головний економіст по Східній Європі "ВТБ Капіталу" Петро Гришин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецька ліра визнана найгіршою валютою жовтня через найьільш сильну інфляцію у країні.