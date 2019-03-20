У Казахстані підскочив долар через відставку Назарбаєва

На фоні відходу президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва у відставку сталося падіння тенге до американського долара.

Як свідчать дані сервісу Investing.com, 19 березня, коли лідер країни оголосив про свій відхід, 1 американський долар коштував 375,7 тенге, проте вже 20 березня він подорожчав майже на 3 тенге (виріс до 378,6 тенге).

Національний банк Казахстану раніше зазначав, що він і банки республіки другого рівня мають достатні обсяги готівкової валюти для забезпечення попиту населення і організацій, а ситуація на ринку стабільна.

Уряд Казахстану спільно з Національним банком оголосили про спадкоємність проведеної макроекономічної політики і намір виконувати раніше дані доручення Назарбаєва.

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Так, уряд буде проводити стійку фіскальну політику, приділяючи особливу увагу запобіганню необґрунтованому зростанню цін, особливо на соціально значущі товари.

Нацбанк продовжить грошово-кредитну політику, спрямовану на підтримання низької інфляції в Казахстані. Крім того, банк має у своєму розпорядженні великий об'єм золотовалютних активів і інструментів для запобігання спекуляціям із обмінним курсом національної валюти (тенге).

У 2019 очікується зростання економіки на 3,8% і більше, а інфляція — 4-6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 19 березня, Нурсултан Назарбаєв, який очолював республіку 30 років, склав із себе повноваження президента Казахстану. Пізніше стало відомо, що він очолить Раду безпеки республіки.

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