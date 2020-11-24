Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун на новорічні свята

Валентина Гембарська Економіка 11:54, 24.11.2020 Оновлено: 12:44, 24.11.2020

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко запропонував запланувати в Україні двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Також він вважає, що потрібно відмовитися на Різдво й Новий рік від масових заходів.

"За озвученим наразі планом Міністерства охорони здоров'я на нас чекає поки останній карантин вихідного дня. Цього чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. Йдеться й про креативну економіку, і про туризм, і про малий і середній бізнес, тощо", – написав Ткаченко.

За його словами, в останні дні добова кількість інфікованих на коронавірус знизилася, але подальша ситуація повинна бути прогнозованою.

"Моя особиста думка – краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд повинен допомогти всім, хто фінансово страждає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитися на Різдво й Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад у Zoom. Принаймні, буде, що згадати", – додав міністр.

Міністр культури запропонував ввести локдаун на новорічні свята
Telegram Олександра Ткаченка

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що без карантину вихідного дня вже через три тижні кількість випадків коронавірусу в Україні може збільшитися до 20 тисяч за добу. А якщо і він не спрацює, то в уряді не виключають перехід до жорсткого локдауну в країні, як навесні.

Пізніше він додав, що в уряді опрацьовують варіант повного локдауну через поширення коронавірусу, але чіткої дати поки немає.

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Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун на новорічні свята

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