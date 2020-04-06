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6 квітня • оновлено в 22:11
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У Кабміні виступили проти переривання карантину в Україні

7.6т
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Кабінет міністрів прийме рішення щодо карантину в залежності від динаміки поширення коронавірусу в Україні. Однак достроково зупиняти його не планують.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький розповів в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він підкреслив, що немає сенсу закінчувати карантин на кілька тижнів, а потім знову вводити його. В такому випадку не виграє ні статистика зараження, ні економіка, адже за кілька тижнів вона не встигне відновитися.

"Є позиція уряду щодо цього, такі дії будуть прийматися після 24 квітня. Все буде залежати від того, яка буде статистика і яка буде динаміка. Тобто, тут важливі не абсолютні числа, а зміни. І очевидно, що немає сенсу входити в кілька хвиль", – сказав Висоцький.

Він додав, що робити висновки можна буде лише через тиждень, коли з'явиться можливість проведення повноцінної аналітики щодо COVID-19 в Україні.

Тарас Висоцький

Тарас Висоцький

agroportal.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер в громадських місцях запроваджено обов'язковий "масочний режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Golan Sim
Golan Sim
Ужасно, но ФАКТ: вся зараза и все нечистоты приходят к нам в Украину из западных областей, а точнее из галичины, которая стала рассадником грязи и эпидемий. Учитывая присутствие йододефицитного природного фактора в карпатском регионе, уровень заболеваемости там достигает высоких значений.
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