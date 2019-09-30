У Кабміні провели глобальні перестановки: хто отримав нові посади

Кабінет міністрів у неділю, 29 вересня, провів низку кадрових призначень.
Зокрема офіційний сайт уряду свідчить, що у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначили:
Мєтєлєву Інну Дмитрівну – заступницею міністра;
Свириденко Юлію Анатоліївну – заступницею міністра.
У Міністерство енергетики та захисту довкілля:
Ставчук Ірину Іванівну – заступницею міністра.
У Міністерство розвитку громад і територій:
Чаплінського Юліана Михайловича – заступником міністра з питань європейської інтеграції.
Уряд також схвалив низку звільнень.
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:
Бойко Наталію Андріївну – з посади заступниці міністра з питань європейської інтеграції.
У Фонді державного майна:
Асташева Євгена Вікторовича – з посади заступника голови.
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:
Немчинова Максима Олександровича – з посади державного секретаря міністерства.
У Державній аудиторській службі України:
Гаврилову Лідію Володимирівну – з посади голови.
Кабінет міністрів провів низку кадрових призначень
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав у вівторок, 24 вересня, низку законів, серед них – закон про перезавантаження влади.
Документ передбачає спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також надання можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням закону.
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