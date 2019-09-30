У Кабміні провели глобальні перестановки: хто отримав нові посади

Кабінет міністрів у неділю, 29 вересня, провів низку кадрових призначень.

Зокрема офіційний сайт уряду свідчить, що у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначили:

Мєтєлєву Інну Дмитрівну – заступницею міністра;

Свириденко Юлію Анатоліївну – заступницею міністра.

У Міністерство енергетики та захисту довкілля:

Ставчук Ірину Іванівну – заступницею міністра.

У Міністерство розвитку громад і територій:

Чаплінського Юліана Михайловича – заступником міністра з питань європейської інтеграції.

Уряд також схвалив низку звільнень.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:

Бойко Наталію Андріївну – з посади заступниці міністра з питань європейської інтеграції.

У Фонді державного майна:

Асташева Євгена Вікторовича – з посади заступника голови.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:

Немчинова Максима Олександровича – з посади державного секретаря міністерства.

У Державній аудиторській службі України:

Гаврилову Лідію Володимирівну – з посади голови.

Кабінет міністрів провів низку кадрових призначень

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав у вівторок, 24 вересня, низку законів, серед них – закон про перезавантаження влади.

Документ передбачає спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також надання можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням закону.

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