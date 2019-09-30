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30 вересня • оновлено в 19:17
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У Кабміні провели глобальні перестановки: хто отримав нові посади

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Кабінет міністрів у неділю, 29 вересня, провів низку кадрових призначень.

Зокрема офіційний сайт уряду свідчить, що у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначили:

  • Мєтєлєву Інну Дмитрівну – заступницею міністра;

  • Свириденко Юлію Анатоліївну – заступницею міністра.

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У Міністерство енергетики та захисту довкілля:

  • Ставчук Ірину Іванівну – заступницею міністра.

У Міністерство розвитку громад і територій:

  • Чаплінського Юліана Михайловича – заступником міністра з питань європейської інтеграції.

Уряд також схвалив низку звільнень.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:

  • Бойко Наталію Андріївну – з посади заступниці міністра з питань європейської інтеграції.

У Фонді державного майна:

  • Асташева Євгена Вікторовича – з посади заступника голови.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:

  • Немчинова Максима Олександровича – з посади державного секретаря міністерства.

У Державній аудиторській службі України:

  • Гаврилову Лідію Володимирівну – з посади голови.

Кабінет міністрів провів низку кадрових призначень

Кабінет міністрів провів низку кадрових призначень

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав у вівторок, 24 вересня, низку законів, серед них – закон про перезавантаження влади.

Документ передбачає спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також надання можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням закону.

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Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Геращенко - это перезагрузка власти ? После этого - повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, вообще звучит как издёвка ! Вы что забыли сколько скандалов было с этим мордатым ?
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