У Кабміні влаштували бунт проти карантину вихідного дня: сотні тисяч можуть втратити роботу

Міністерство культури та інформаційної політики, а також нардепи від "Слуги народу" виступили проти запровадження в Україні карантину вихідного дня, оскільки сотні тисяч працівників можуть втратити роботу.

Про це написав глава відомства Олександр Ткаченко у своєму Telegram каналі. За його словами, йдеться про життя та існування людей.

"З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може спричинити карантин вихідного дня, МКІП не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи. Окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП. І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча варто пам’ятати, що загалом аналогічні ризики й для мікро, малого та середнього бізнесу", – сказано у повідомленні.

На його думку, закриття закладів культури не позначиться позитивно на загальній статистиці захворюваності.

"Адже заклади культури не епіцентр для поширення вірусу. Контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували в масках і температурний скрингінг – постійно відстежується, засоби дезінфекції завжди доступні. Тому закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей із виконання санепідемвимог МОЗ, – рішення, що призведе до фінансових втрат у бюджеті України. Заборона на роботу на вихідних для закладів культури та креативних індустрій призведе до зменшення й без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше", – пояснив Ткаченко.

Мінкульт виступив проти карантину вихідного дня Telegram Ткаченка

З ним згодна й заступниця глави комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук. У себе на Facebook вона написала, що карантин вихідного дня призведе до закриття закладів культури взагалі.

"Те, що заклади культури й так перебувають на межі життя і смерті, ми знаємо вже не перший місяць. Наш комітет робить усе можливе для того, щоб підтримати індустрію і зберегти її життєздатність, адже пандемія не вічна. Заборона працювати на вихідних – це автоматично мінус 50% виручки. А отже, левова частка закладів закриється, щоб не платити зарплати й податки", – написала Кравчук.

За її словами, саме установи культури є найбільш дисциплінованими в дотриманні всіх потрібних санітарних вимог: дистанція, температурний скринінг, маски, антисептики.

"Окремо нас непокоїть невизначеність дати скасування цього карантинного заходу. Якщо ми зняття таких обмежень будемо все далі й далі відтерміновувати, то не залишиться тих, на кого їх накладати", – наголосила Кравчук.

За словами народної депутатки, профільний комітет також стурбований долею "відповідальних установ громадського харчування", які також можуть опинитися під загрозою закриття.

Кравчук звернулася з проханням до Кабінету міністрів "ще раз зважити всі за і проти та все ж таки стати на бік доброчесних підприємців, адже будь-який примус і будь-яке обмеження з боку держави має бути виправданим і пропорційним. Також варто поміркувати над застосуванням компенсаторних механізмів, що змогли б пом’якшити удар по підприємцях у сьогоднішніх умовах.

Нардепка виступила проти карантину "вихідного дня" Facebook Євгенії Кравчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня.

Водночас лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська заявила, що запровадження жорсткого карантину в Україні або локдауну спричинить суттєвий позитивний вплив на стан захворюваності на коронавірус у країні.

З 9 листопада в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Усі населені пункти тепер розділено тільки між "червоною" та "помаранчевою" зонами.