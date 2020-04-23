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23 квітня • оновлено в 22:42
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У Кабміні підрахували колосальні борги українців за електроенергію

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Заборгованість населення України перед постачальниками електроенергії становить 4,7 мільярдів гривень.

Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції. Вона зазначила, що нині українці живуть у найбільшій кризі за всю історію країни, і електроенергетика є невід’ємною частиною цієї кризи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За її словами, постачальники універсальних послуг, що постачають електроенергію населенню, заборгували 5 млрд грн перед "Укренерго". 4,7 млрд грн із них виникли у зв’язку із заборгованістю населення.

"Найбільша криза за всю історію країни": в Кабміні підрахували колосальні борги українців за електроенергію

Водночас, "Укренерго" заборгувало понад 8 млрд грн ДП "Гарантований покупець". Це унеможливлює виконання останнім зобов’язань перед "зеленою" генерацією.

За словами Буславець, ДП "Гарантований покупець" загалом має понад 10 млрд грн боргів. Зокрема, перед виробниками ВДЕ – 6,3 млрд грн, перед "Енергоатомом" – 4 млрд, перед "Укргідроенерго" – 200 млн.

За її словами, доручення Кабміну щодо невідключення споживачів за несплату було сприйняте споживачами як можливість не платити.

"Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки. Необхідно виходити до людей з меседжем, щоб вони були часткою цього процесу і розуміли свою відповідальність. Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява гірша за пандемію", –вважає Буславець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сплата рахунків населення за електроенергію та комунальні послуги впала нижче за 50%, що спровокувало кризу галузі.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Ольга Буславець
Місце
Україна
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филя филя
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упорыши, слушайте может лучше уж путен пусть нападёт?))
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Економіка

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