У Кабміні анонсували кредити під 0% для бізнесу і назвали умову

Кабінет міністрів має намір запропонувати дві програми підтримки бізнесу на період карантину, одна з яких передбачає погашення відсотків за кредитами підприємства.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає "Інтерфакс-Україна".

Дві додаткові програми:

зі збереження робочих місць і підтримки мікро- та малого бізнесу, який вже має кредити в банках

з кредитування таких підприємств

"Наприклад, підприємство має 500 тис. грн кредиту в банку – воно зможе звернутися у банк... і уряд компенсує відсоткову ставку до нуля", – пояснив Петрашко принцип першої програми.

Кредити для бізнесу

Він уточнив, що умовою участі в такій програмі є збереження деякої кількості робочих місць.

"Ми працюємо, над тією межею (робочих місць. – Ред.), яка має бути", – додав міністр.

"Весь обсяг кредитного портфеля ММП (мікро- і малого підприємництва. – Ред.) на зараз – це 174 млрд грн. З них той, який не перебував у дефолті, станом на 1 березня (це ми вважаємо початком кризи) – 90 млрд грн. Близько 40 млрд грн подасться на цю програму", – додав Петрашко.

За словами міністра, для компенсації 40-мільярдного портфеля кредитної ставки необхідно 4 млрд грн. Вони є в бюджеті в результаті переформатування програми 5-7-9%.

Друга програма "Нові гроші" передбачає банківський кредит для малих підприємств, за якою кредитна ставка для бізнесу складе 5%.

"Наприклад, підприємству потрібні кошти на виплату зарплат... Уряд оплатить держгарантію під такі кредити, і підприємство оплачуватиме 5%", – пояснив міністр економіки.

Він уточнив, що такі програми будуть розраховані на три-шість місяців.

"Перша програма буде запущена протягом тижня, наступна – протягом двох тижнів, оскільки вона, можливо, потребуватиме законодавчих змін... Ефект мультиплікатора зрозумілий – фінансування йтиме від банківського сектора і Національного банку", – зазначив Петрашко.

Міністр економіки також повідомив, що міністерство розробляє програми для середнього та великого бізнесу, проте над ними процес ще триває.

Кабінет міністрів розглядає два сценарії ослаблення карантину. Уже відомо, що найперше повернуться на роботу працездатні українці, запуститься громадський транспорт. Відбудеться це у травні. Ймовірно, вже після свят, 12 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. Станом на 7 квітня, що на 13% більше в порівнянні з 2019 роком.