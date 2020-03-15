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15 березня • оновлено в 05:04
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У J.P. Morgan сказали, як вберегти економіку від коронавірусу

1.1т
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Аналітик J.P. Morgan назвав наслідки коронавірусу для економіки шоком, але поки що не глобальним, а локальним. Світові політики мусять негайно вжити дій, щоб нейтралізувати наслідки.

Про це заявив керівник відділу ринків у J.P. Morgan International Девід Стаббс в інтерв'ю "Дзеркалу тижня". На даний момент, за його словами, варто говорити про кризу, але в системі громадської охорони здоров'я.

"Я гадаю, що будь-яку пандемію слід розглядати економікам як кризу громадської охорони здоров'я. Це шок, як локальний у низці регіонів, так і глобальний. Поки що він не обіцяє бути тривалим і справляти тривалий негативний вплив на економіки. Але важливо, щоб політики швидко на нього відреагували, сформувавши достатню подушку безпеки для економік і фінансових систем, щоб не дати короткостроковому стресу перерости в тривалий, спровокувавши серйозні ринкові та виробничі дисбаланси", – пояснив Стаббс.

Він пояснив, що ідеться про підтримку спроможності як компаній, так і громадян погашати їхні кредитні зобов'язання.

Наслідки коронавірусу

Наслідки коронавірусу

"Фрагментарно ми вже бачимо правильні кроки в цьому напрямку, наприклад у Великій Британії й Австралії. У багатьох країнах політики вже створюють механізми, які допомагають споживачам і підприємствам упоратися з короткостроковими проблемами, спровокованими пандемією. Працюють на випередження, щоб згладити зростаючі шоки майбутніх місяців. Очевидно, що багато країн незабаром підуть саме цим шляхом. І, що природно, ринки дуже стурбовані цією перспективою", – додав експерт.

За його словами, панічні настрої збережуться доти, доки в ринків не буде впевненості у достовірності прогнозів майбутнього економічного зростання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, осередком нової фінансової кризи, в разі поширення епідемії коронавірусу, стане банківський сектор Італії.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
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