У Харкові прийшли з обшуками до Кернеса

Валентина Гембарська Економіка 12:05, 8.05.2020 Оновлено: 12:39, 8.05.2020

У міськраді Харкова відбуваються обшуки за фактом заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт із освітлення в місті за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.

Про це інформує пресслужба прокуратури Харківської області.

Зазначимо, що з 2010 року міським головою Харкова є Геннадій Кернес.

Слідчі дії тривають у департаментах Харківської міської ради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств та суб’єктів господарювання. Причиною стало розслідування фактів розкрадання бюджетних коштів під час здійснення робіт із освітлення у Харкові на суму понад 28 млн грн.

Обшуки в Харкові
khar.gp.gov.ua

"Всього у згаданому кримінальному провадженні одночасно проводяться понад 20 обшуків у різних регіонах країни", – йдеться в повідомленні.

Обшуки в Харкові
khar.gp.gov.ua

Наразі особам про підозру не оголошували, досудове розслідування триває.

Обшуки в Харкові
khar.gp.gov.ua
Обшуки в Харкові
khar.gp.gov.ua
Обшуки в Харкові
khar.gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще 2019 року з'ясувалося, що Кернес організував масштабні корупційні схеми, які позбавляють місто мільярдів гривень.

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