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8 травня • оновлено в 13:28
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У Харкові прийшли з обшуками до Кернеса

11.7т
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У міськраді Харкова відбуваються обшуки за фактом заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт із освітлення в місті за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.

Про це інформує пресслужба прокуратури Харківської області.

Зазначимо, що з 2010 року міським головою Харкова є Геннадій Кернес.

Слідчі дії тривають у департаментах Харківської міської ради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств та суб’єктів господарювання. Причиною стало розслідування фактів розкрадання бюджетних коштів під час здійснення робіт із освітлення у Харкові на суму понад 28 млн грн.

Обшуки в Харкові

Обшуки в Харкові

khar.gp.gov.ua

"Всього у згаданому кримінальному провадженні одночасно проводяться понад 20 обшуків у різних регіонах країни", – йдеться в повідомленні.

Обшуки в Харкові

Обшуки в Харкові

khar.gp.gov.ua

Наразі особам про підозру не оголошували, досудове розслідування триває.

Обшуки в Харкові

Обшуки в Харкові

khar.gp.gov.ua

Обшуки в Харкові

Обшуки в Харкові

khar.gp.gov.ua

Обшуки в Харкові

Обшуки в Харкові

khar.gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще 2019 року з'ясувалося, що Кернес організував масштабні корупційні схеми, які позбавляють місто мільярдів гривень.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
Тег
розкрадання
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Комментарии на сайте не модерированы
Путкин Гриша
Путкин Гриша
Началось, перед выборами хотят Адольфовича устранить, сосать вам!!! Кернес Харьковский мер!!!
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