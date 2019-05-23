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У Харкові люди Кернеса "продавили" скандальні тарифи: що відбувається

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Виконавчий комітет Харківської міської ради 22 травня втретє затвердив багатостраждальні тарифи на проїзд в електротранспорті (метро, ​​трамваях і тролейбусах). У мера міста, члена команди Петра Порошенка Геннадія Кернеса скандальну ситуацію пояснюють необізнаністю, яка існувала щодо цього питання раніше.

Зокрема, заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов пояснив, що документом вперше пропонується встановити тариф для юридичних осіб, тобто суб'єктів господарювання, передає "МедіаПорт".

Така система, стверджує чиновник, зовсім нова і тому самі чиновники лише вчаться із нею працювати.

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Геннадій Кернес

Геннадій Кернес

Vgorode.ua

"Змінилася організація роботи! Ми переходимо у новий закон про електронний квиток. Із цим раніше ніхто не працював. Адже ми теж вчимося", – сказав Водовозов.

Необхідність затвердження тарифів, на рівні 6 грн у трамваях, тролейбусах і 8 грн – у метро, пояснюється у мерії тим, що проекти "набули характеру регуляторного акту та пройшли всю відповідну процедуру"

"Стало зрозуміло, що мав на увазі Геннадій Кернес на сесії в квітні, коли говорив депутату міськради, представнику антикорупційного центру Ігорю Черняку: "Я б не поспішав із висновками, які робите ви", – зазначили у виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що наближені до одіозного міського голови Харкова Кернеса особи відкрили в Чехії підприємства-прокладки, які заробляють на міськбюджеті.

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Особа
Геннадій Кернес
Місце
УкраїнаХарків
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
тупое харьковское население и дальше будет голосовать за керноза, который вертит их на своем обрезанном члене, не вставая с коляски!
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хуйловский путин
хуйловский путин
кернес ублюдок кацапский. геноцидник херов! такой же как и его друг труханов! два супруга!
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
А обоснования повышения как не было так и нет. От очередного переутверждения тарифов гепиной шайкой, их преступление не перестаёт быть преступлением. Интересно, как новоизбранная зе-команда отреагирует на эту ОПГ, которая очередной раз пытается легализовать свои тёмные делишки.
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