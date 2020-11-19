Журналіст за годину знайшов удвічі дешевші концентратори, ніж закупила лікарня. Фотофакт

У Харкові лікарня №25 закупила кисневі концентратори для хворих на коронавірус за ціною удвічі вищою ніж закупівельна вартість.

Закупівля здійснювалася за прямою процедурою (без торгів) у компанії "Здраво". Всього було придбано 93 концентратори OLV-10 за ціною 38 тисяч гривень за одиницю. Про це у Facebook написав журналіст Павло Федосенко.

Він зв'язався з китайською компанією-виробником Оlive і з'ясувалося, що в разі оптової закупівлі концентраторів (від 200 одиниць) їх вартість становитиме 13 400 гривень за штуку.

"Додаємо ПДВ у розмірі 20%, отримуємо ціну вже майже в $570 за прилад. Транспортування літаком до Харківського аеропорту – ще $17 тисяч. Це інформація виробника, напевно, можна заощадити", – зазначив Федосенко.

Унаслідок виходить близько 20 тисяч гривень за прилад, що майже вдвічі менше за закупівельну вартість.

"Логіка продавця зрозуміла: товар ходовий – потрібно заробляти. А ось логіка місцевої влади – ні. Для розуміння: сьогодні вранці я міг без проблем замовити партію з 200 OLV-10, яка через тиждень після оплати прибула б у Харків. Що заважало це зробити 25 лікарні? І чи не пора рік потому працювати безпосередньо з постачальниками, а не допомагати заробляти перекупам? А ще: чи випадково був обраний посередник, який проходить за кількома кримінальними справами про тендерні розпили на медтехніку? " – написав журналіст.

Facebook Павла Федосенка

Facebook Павла Федосенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України виділив із COVID-фонду 895,6 млн грн на забезпечення в лікарнях хворих на коронавірус киснем. Раніше ці кошти були виділені на програму ремонту доріг.