Журналіст за годину знайшов удвічі дешевші концентратори, ніж закупила лікарня. Фотофакт

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
4,1 т.

  • Закупівля здійснювалася за прямою процедурою в компанії "Здраво"

  • Лікарня закупила 93 концентратори OLV-10 вартістю 38 тисяч гривень за одиницю

  • Без посередника можна було закупити концентаратори за ціною 20 тисяч гривень за прилад

Журналіст за годину знайшов удвічі дешевші концентратори, ніж закупила лікарня. Фотофакт

У Харкові лікарня №25 закупила кисневі концентратори для хворих на коронавірус за ціною удвічі вищою закупівельної вартості.

Закупівля здійснювалася за прямою процедурою (без торгів) у компанії "Здраво". Всього було придбано 93 концентратори OLV-10 за ціною 38 тисяч гривень за одиницю. Про це у Facebook написав журналіст Павло Федосенко.

Він зв'язався з китайською компанією-виробником Оlive і з'ясувалося, що в разі оптової закупівлі концентраторів (від 200 одиниць) їх вартість становитиме 13 400 гривень за штуку.

"Додаємо ПДВ у розмірі 20%, отримуємо ціну вже майже в $570 за прилад. Транспортування літаком до Харківського аеропорту – ще $17 тисяч. Це інформація виробника, напевно, можна заощадити", – зазначив Федосенко.

Унаслідок виходить близько 20 тисяч гривень за прилад, що майже вдвічі менше за закупівельну вартість.

"Логіка продавця зрозуміла: товар ходовий – потрібно заробляти. А ось логіка місцевої влади – ні. Для розуміння: сьогодні вранці я міг без проблем замовити партію з 200 OLV-10, яка через тиждень після оплати прибула б у Харків. Що заважало це зробити 25 лікарні? І чи не пора рік потому працювати безпосередньо з постачальниками, а не допомагати заробляти перекупам? А ще: чи випадково був обраний посередник, який проходить за кількома кримінальними справами про тендерні розпили на медтехніку? " – написав журналіст.

Журналіст за годину знайшов удвічі дешевші концентратори, ніж закупила лікарня. Фотофакт
Журналіст за годину знайшов удвічі дешевші концентратори, ніж закупила лікарня. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України виділив із COVID-фонду 895,6 млн грн на забезпечення в лікарнях хворих на коронавірус киснем. Раніше ці кошти були виділені на програму ремонту доріг.

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